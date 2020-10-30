Лукаку рискует пропустить матч с "Реалом"

Теги интер миланромелу лукакутравмыреал мадрид

Лукаку рискует пропустить матч с "Реалом"

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку травмировался в игре с "Шахтером" (0:0).

Как сообщает официальный сайт клуба, у 27-летнего бельгийца выявили повреждение приводящей мышцы левого бедра.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, Лукаку рискует пропустить игру Серии А с "Пармой" (31 октября) и матч ЛЧ против "Реала" (3 ноября).

В текущем сезоне на счету Лукаку семь забитых голов в 7 играх.

Читайте также: "Шахтер" и "Интер" разошлись миром в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы

ЦСКА сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов