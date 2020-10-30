Лукаку рискует пропустить матч с "Реалом"
Форвард "Интера" Ромелу Лукаку травмировался в игре с "Шахтером" (0:0).
Как сообщает официальный сайт клуба, у 27-летнего бельгийца выявили повреждение приводящей мышцы левого бедра.
По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, Лукаку рискует пропустить игру Серии А с "Пармой" (31 октября) и матч ЛЧ против "Реала" (3 ноября).
В текущем сезоне на счету Лукаку семь забитых голов в 7 играх.
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