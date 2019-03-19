Лукаку рискует пропустить матч со сборной России

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рискует пропустить матч квалификации Евро-2020 между сборными Бельгии и России.

25-летний футболист получил травму правой ноги и может не успеть восстановиться к вышеуказанному поединку.

Точно не сыграют с россиянами Томас Менье и Мусса Дембеле, которые из-за проблем со здоровьем даже не прибыли в расположение национальной команды.

Матч Бельгия - Россия состоится в четверг, 21 марта, в 22:45 по московскому времени.

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