Лукаку - самый дорогой футболист в истории по общей сумме трансферов

Теги челсиромелу лукакунеймаркриштиану роналдустатистика

Лукаку - самый дорогой футболист в истории по общей сумме трансферов

Фото твиттер "Челси"

Новичок лондонского "Челси" Ромелу Лукаку побил мировой трансферный рекорд.

Суммарно за карьеру клубы заплатили за переходы бельгийца 321 миллион евро. Это лучший результат в истории.

Предыдущим рекордсменом был нападающий ПСЖ Неймар с общей суммой сделок 310 миллионов евро.

Замыкает тройку лидеров по этому показателю форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду - 228 миллионов евро.

Не пропустите: Официально: Лукаку - новый игрок "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов