Лукаку - самый дорогой футболист в истории по общей сумме трансферов

Фото твиттер "Челси"

Новичок лондонского "Челси" Ромелу Лукаку побил мировой трансферный рекорд.

Суммарно за карьеру клубы заплатили за переходы бельгийца 321 миллион евро. Это лучший результат в истории.

Предыдущим рекордсменом был нападающий ПСЖ Неймар с общей суммой сделок 310 миллионов евро.

Замыкает тройку лидеров по этому показателю форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду - 228 миллионов евро.

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