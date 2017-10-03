Лукаку - самый подорожавший игрок мира за последние три месяца

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал самым подорожавшим игроком мира за последние три месяца.

Согласно исследованию CIES Football Observatory, трансферная стоимость 24-летнего футболиста увеличилась на 55,8 миллионов евро - с 102,7 до 158,5 миллионов.

В тройку также вошли вингер ПСЖ Киллиан Мбаппе (+50,4 млн евро) и форвард "Ювентуса" Пауло Дибала (+47,3 млн евро).

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