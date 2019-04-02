Лукаку: "Сборной Англии нужно было уйти с поля из-за расистских выкриков"

Теги ромелу лукакуанглиячерногория

Лукаку: "Сборной Англии нужно было уйти с поля из-за расистских выкриков"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, что нужно было сделать игрокам сборной Англии во время отборочного матча Евро-2020 против Черногории. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что на протяжении матча Черногория - Англия фанаты хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожих футболистов гостей.

После матча главный тренер Англии Гарет Саутгейт был очень возмущен поведением фанатов и пообещал уведомить УЕФА об инциденте. 

"Я считаю, что англичанам нужно было уходить с поля. Это было бы их сообщением. Некоторых это может смотивировать, однако у других это может вызвать другую реакцию.Игроки должны смело говорить об этом", - сказал Лукаку.  

Этот матч закончился со счетом 1:5 в пользу Англии.

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