Лукаку: "Сбылась моя мечта - играть на таком стадионе, но главное - мы взяли три очка"

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Лукаку: "Сбылась моя мечта - играть на таком стадионе, но главное - мы взяли три очка"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поделился эмоциями после матча с "Вест Хэмом" (4:0).

"Сбылась моя мечта - играть на таком стадионе, но главное - мы взяли три очка. Играя за "МЮ", ты должен выполнять свою работу, моя заключается в забитых голах. Рад, что удалось отличиться. Моуринью хочет, чтобы я был лидером команды и создавал как можно больше моментов. Мы много работаем на тренировках и видим результат этого.

Фанаты хотят видеть привлекательный футбол, а мы хотим их порадовать. Сегодня они будут довольны. Это только начало сезона, нужно продолжать выполнять план тренера" - приводит слова Лукаку ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм". | http://soccernews.ru

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