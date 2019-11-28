Лукаку считает, что УЕФА должен активизировать борьбу с расизмом
Форвард "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку считает, что УЕФА должен заняться борьбой с расизмом. Об этом сообщает Football Italia.
Напомним, в матче Лиги Чемпионов "Славия" - "Интер" (1:3) футболиста оскорбляли болельщики пражского клуба.
"Весь стадион себя так вел. УЕФА должен что-то с этим сделать, потому что такое поведение на трибунах неприемлемо. В 2019 году во всех клубах играют футболисты разных национальностей. Такого не должно быть. Это очень плохо пример подает. Надеюсь, что УЕФА что-то предпримет", - сказал Лукаку.
В этом сезоне футболист участвовал в 13 матчах, отметившись 10 голами.
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