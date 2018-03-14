Лукаку считает заслуженным вылет "Манчестер Юнайтед" из ЛЧ

Теги севильяманчестер юнайтедромелу лукаку

Лукаку считает заслуженным вылет "Манчестер Юнайтед" из ЛЧНападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что его команда заслуженно вылетела из Лиги Чемпионов.

Вчера английсккая команда проиграла "Севилье" (1:2) в ответном матче 1/8 финала (первая игра - 0:0).

"Что-то случилось с некоторыми игроками, которые просто прятались.

Думаю, что мы хорошо начали матч, но потом позволили соперникам немного контролировать игру. У нас было несколько моментов, но мы их не реализовали.

Затем они забили первый гол. С этого момента мы пытались идти вперед, после чего они забили второй. Этот гол был большим ударом для нас. В конце мы продолжали давить, но этого было недостаточно.

Сегодня мы должны были играть намного лучше, потому что с качеством игры, которое есть у нас в команде, мы должны были пройти. Но мы этого не заслужили, потому что мы были недостаточно хороши.

В раздевалке игроки были разочарованы результатом, потому что мы ожидали большего от нас самих", – сказал Лукаку.  | soccernews.ru

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