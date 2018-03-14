Лукаку считает заслуженным вылет "Манчестер Юнайтед" из ЛЧ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что его команда заслуженно вылетела из Лиги Чемпионов.

Вчера английсккая команда проиграла "Севилье" (1:2) в ответном матче 1/8 финала (первая игра - 0:0).

"Что-то случилось с некоторыми игроками, которые просто прятались.

Думаю, что мы хорошо начали матч, но потом позволили соперникам немного контролировать игру. У нас было несколько моментов, но мы их не реализовали.

Затем они забили первый гол. С этого момента мы пытались идти вперед, после чего они забили второй. Этот гол был большим ударом для нас. В конце мы продолжали давить, но этого было недостаточно.

Сегодня мы должны были играть намного лучше, потому что с качеством игры, которое есть у нас в команде, мы должны были пройти. Но мы этого не заслужили, потому что мы были недостаточно хороши.

В раздевалке игроки были разочарованы результатом, потому что мы ожидали большего от нас самих", – сказал Лукаку. | soccernews.ru