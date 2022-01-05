Лукаку сделал важное заявление после скандального интервью
Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен
Бельгийский нападающий "Челси" Ромелу Лукаку принес извинения болельщикам лондонского клуба за свое скандальное интервью.
"Я извиняюсь перед фанатами, так как огорчил их. Я связан с "Челси" с подросткового возраста, поэтому я прекрасно понимаю чувства болельщиков. Теперь мне предстоит вернуть ваше доверие. Я сделаю все, чтобы помочь команде. Я прошу прощения у тренера, одноклубников и руководства. Я намерен показать свою лучшую игру", - приводит слова Лукаку официальный сайт клуба.
Напомним, что ранее Лукаку выразил недовольство своим положением в "Челси" и заявил о желании вернуться в "Интер".
В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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