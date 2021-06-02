Лукаку сказал, что останется в "Интере"

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Форвард сборной Бельгии и "Интера" Ромелу Лукаку высказался о своем будущем в миланском клубе.

"Я остаюсь. Я уже общался с тем, кто станет новым тренером, пока не могу сказать, с кем.

Это был очень приятный разговор. Вместе с ним я принимаю вызов вновь сделать "Интер" чемпионом", – сказал бельгиец.

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