Лукаку сказал, что останется в "Интере"

Теги ромелу лукакуинтер милан

Лукаку сказал, что останется в "Интере"Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Форвард сборной Бельгии и "Интера" Ромелу Лукаку высказался о своем будущем в миланском клубе.

"Я остаюсь. Я уже общался с тем, кто станет новым тренером, пока не могу сказать, с кем.

Это был очень приятный разговор. Вместе с ним я принимаю вызов вновь сделать "Интер" чемпионом", – сказал бельгиец.

Также не пропустите: "Ривер Плейт" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Дриусси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Франция обыграла Уэльс в первом матче после возвращения Бензема

Франция обыграла Уэльс в первом матче после возвращения Бензема

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов