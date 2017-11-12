Лукаку: "Скорое возвращение Ибрагимовича на поле мотивирует меня"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку находится в предвкушении от возвращения Златана Ибрагимовича на поле.

"Скорое возвращение Ибрагимовича на поле мотивирует меня, ведь это еще один классный футболист для нашей команды. Соперникам будет сложно в играх с нами. Златан поможет нам в погоне за "Манчестер Сити" - приводит слова Лукаку Sky Sports.

Напомним, что Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы колена.

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