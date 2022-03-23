Лукаку сообщил футболистам "Челси", что уйдет в другой клуб

Фото инстаграм Ромелу Лукаку

Форвард "Челси" Ромелу Лукаку близок к уходу из клуба.

Как сообщает AS, футболист уже рассказал своим одноклубникам, что летом намерен вернуться в "Интер".

Напомним, что Лукаку играл в "Интере" с 2019 по 2021 год, после чего перебрался в "Челси".

В этом сезоне Лукаку провел 34 матча, в которых забил 12 голов.

Читайте также: "Челси" все еще должен "Интеру" 85 миллионов евро за Лукаку. | http://soccernews.ru