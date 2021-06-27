Лукаку сравнил себя с лучшими форвардами мира

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Лукаку сравнил себя с лучшими форвардами мира

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку выразил недовольство тем, что его не сравнивают с лучшими форвардами в мире.

"Когда люди вспоминают о Левандовски, Бензема, Суаресе, Кейне, то называют их футболистами топ-уровня. А про меня говорят, что я нахожусь в хорошей форме. Я не согласен. В последние два года я доказал, что дело не только в форме. Я также играю на топ-уровне и вхожу в число лучших нападающих в мире", - приводит слова Лукаку Daily Mail.

В минувшем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Интер" 44 матча, забил 30 голов и отдал 10 результативных передач.

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