Лукаку сравнил тренировки в "Интере" и "Манчестер Юнайтед"

Форвард Ромелу Лукаку поделился мнением о тренировочных занятиях в своей новой команде "Интере" и бывшем клубе "Манчестер Юнайтед".

"Это тяжело, чувак. Всё по-другому. В Англии приходилось много трудиться. Но здесь настоящая работа", - сказал бельгиец.

Напомним, что Лукаку перешёл в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт 26-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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