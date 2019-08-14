Лукаку сравнил тренировки в "Интере" и "Манчестер Юнайтед"

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Лукаку сравнил тренировки в "Интере" и "Манчестер Юнайтед"

Форвард Ромелу Лукаку поделился мнением о тренировочных занятиях в своей новой команде "Интере" и бывшем клубе "Манчестер Юнайтед".

"Это тяжело, чувак. Всё по-другому. В Англии приходилось много трудиться. Но здесь настоящая работа", - сказал бельгиец.

Напомним, что Лукаку перешёл в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро плюс бонусы.

Контракт 26-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Не пропустите: Танком по соперникам! Как Антонио Конте будет использовать Ромелу Лукаку в "Интере"? | http://soccernews.ru
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