Лукаку сравнялся с Суаресом по голам за сборную
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил свой 64-й гол за национальную команду, реализовав 11-метровый в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Италией (1:2, идет второй тайм).
По количеству голов за сборную Лукаку сравнялся с уругвайским нападающим Луисом Суаресом. При этом 28-летний бельгиец провел за сборную Бельгии 98 матчей, а 34-летний Суарес отыграл за Уругвай 122 поединка.
В данный момент оба футболиста делят 23-е место в списке лучших бомбардиров национальных команд в истории.
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