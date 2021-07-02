Лукаку сравнялся с Суаресом по голам за сборную

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Лукаку сравнялся с Суаресом по голам за сборную

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил свой 64-й гол за национальную команду, реализовав 11-метровый в матче 1/4 финала чемпионата Европы с Италией (1:2, идет второй тайм).

По количеству голов за сборную Лукаку сравнялся с уругвайским нападающим Луисом Суаресом. При этом 28-летний бельгиец провел за сборную Бельгии 98 матчей, а 34-летний Суарес отыграл за Уругвай 122 поединка.

В данный момент оба футболиста делят 23-е место в списке лучших бомбардиров национальных команд в истории.

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