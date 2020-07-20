Лукаку стал автором уникального достижения

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Лукаку стал автором уникального достижения

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку отличился в выездном матче с "Ромой" (2:2).

Для звёздного бельгийца это 13-й гол в гостевых играх текущего розыгрыша Серии А.

Как сообщает Opta, это лучший результат среди дебютантов итальянского чемпионата.

Напомним, что прошлым летом "Интер" купил Лукаку у "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро.

Не пропустите: "Рома" и "Интер" сыграли вничью в матче Серии А. | http://soccernews.ru
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