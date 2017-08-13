Лукаку стал четвертым игроком в истории "МЮ", который отметился дублем в дебютном матче в АПЛ

Теги манчестер юнайтедромелу лукаку

Лукаку стал четвертым игроком в истории "МЮ", который отметился дублем в дебютном матче в АПЛ

В матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" играет с "Вест Хэмом".

В середине второго тайма счет 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча в этом поединке на счету бельгийского форварда манкунианцев Ромелу Лукаку.

Стоит отметить, что 24-летний Лукаку стал четвертым игроком в истории "МЮ", который отметился дублем в дебютном матче в АПЛ. Ранее подобное достижение покорялось Руду ван Нистелрою, Джеймсу Уилсону и Маркусу Рэшфорду.

Не пропустите: Лукаку забил 10-й гол в ворота "Вест Хэма", больше, чем всем остальным клубам. | http://soccernews.ru

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