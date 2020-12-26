Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году

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Лукаку стал лучшим бомбардиром турниров УЕФА в 2020 году

Форвард миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку выиграл бомбардирскую гонку 2020 года в турнирах под эгидой УЕФА.

В активе нападающего "нерадзурри" 16 забитых мячей: 4 - в Лиге Чемпионов, 7 - в Лиге Европы, 5 - в Лиге Наций.

В топ-3 лучших голеадоров помимо Лукаку вошли норвежец Эрлинг Холанд (14 голов) и англичанин Эдвард Нкетиа (11), представляющие дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Арсенал" соответственно.

Напомним, что в 2019 году больше всех забил в турнирах УЕФА португалец Криштиану Роналду - 21 раз.

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