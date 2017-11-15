Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии

Сборная Бельгии в товарищеском матче добилась победы над Японией со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом поединке забил нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку.

Этот гол стал для форварда 31-м за сборную Бельгии он стал лучшим бомбардиром в ее истории.

24-летний Лукаку опередил прежних рекордсменов Бернарда Вурхуфа и Поля ван Химста (по 30).

Не пропустите: Бельгия победила Японию, Австрия обыграла Уругвай, Венгрия сильнее Коста-Рики. | http://soccernews.ru