Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии

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Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии

Сборная Бельгии в товарищеском матче добилась победы над Японией со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом поединке забил нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку

Этот гол стал для форварда 31-м за сборную Бельгии он стал лучшим бомбардиром в ее истории.

24-летний Лукаку опередил прежних рекордсменов Бернарда Вурхуфа и Поля ван Химста (по 30).

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