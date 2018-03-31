Лукаку стал первым бельгийцем, забившим 100 голов в АПЛ

Теги ромелу лукакуманчестер юнайтед

Лукаку стал первым бельгийцем, забившим 100 голов в АПЛ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поразил ворота "Суонси" в матче 32-го тура АПЛ.

Этот гол стал для 24-летнего нападающего сотым в рамках Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, Лукаку стал первым бельгийцем, достигшим этого показателя. Всего 28 игроков сумели отличиться 100 раз в играх АПЛ.

Напомним, что кроме "МЮ" Лукаку выступал за "Челси", "Эвертон" и "Вест Бромвич". | http://soccernews.ru

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