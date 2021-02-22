Лукаку стал рекордсменом миланского дерби

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку поразил ворота "Милана" (3:0) в матче 23-го тура Серии А.

Звёздному бельгийцу удалось отличиться в пятом миланском дерби подряд во всех турнирах.

Как сообщает Gracenote Live, это рекордная голевая серия в истории противостояния.

В текущем розыгрыше Серии А Лукаку лидирует в гонке бомбардиров с 17 забитыми мячами.

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