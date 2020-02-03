Лукаку стал рекордсменом Серии А
Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку вписал своё имя в историю Серии А, сообщает Opta.
Звёздный бельгиец отличился 12 раз в 11 гостевых матчах итальянского чемпионата с момента своего дебюта за "нерадзурри". Это новый рекорд турнира.
Напомним, что летом 2019 года "Интер" купил нападающего у "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро.
В текущем сезоне Лукаку сыграл 29 матчей за команду Антонио Конте, в которых забил 20 голов и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|21
|49
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|21
|30
|10
|Болонья
|22
|30
|11
|Наполи
|21
|27
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15