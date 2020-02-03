Лукаку стал рекордсменом Серии А

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку вписал своё имя в историю Серии А, сообщает Opta.

Звёздный бельгиец отличился 12 раз в 11 гостевых матчах итальянского чемпионата с момента своего дебюта за "нерадзурри". Это новый рекорд турнира.

Напомним, что летом 2019 года "Интер" купил нападающего у "Манчестер Юнайтед" за 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукаку сыграл 29 матчей за команду Антонио Конте, в которых забил 20 голов и сделал 4 ассиста.

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