Лукаку станет самым высокооплачиваемым игроком "Челси"

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку близок к переходу в лондонский "Челси", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, форвард договорился с английским клубом по условиям личного контракта. Зарплата Лукаку в "Челси" составит 15 миллионов евро в год. Если переход состоится, то бельгиец станет самым высокооплачиваемым игроком "аристократов". Сумма трансфера может составить порядка 130 миллионов евро.

28-летний Лукаку в прошлом сезоне провел за "Интер" 44 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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