Лукаку убеждает Санчеса перейти в "Интер"

Новый игрок "Интера" и бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку просит своего бывшего одноклубника Санчеса перейти в миланский клуб. Об этом сообщает Daily Mail.

Отметим, что футболисты часто переписываются. Лукаку убеждает игрока перейти в стан "Интера" и заявляет, что Милан намного красивее Манчестера.

Ранее сообщалось, что Санчес завтра, 20 августа, пройдет медосмотр в "Интере". Его трансфер будет стоить клубу 15 миллионов евро.

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