Лукаку убеждает Санчеса перейти в "Интер"
Новый игрок "Интера" и бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку просит своего бывшего одноклубника Санчеса перейти в миланский клуб. Об этом сообщает Daily Mail.
Отметим, что футболисты часто переписываются. Лукаку убеждает игрока перейти в стан "Интера" и заявляет, что Милан намного красивее Манчестера.
Ранее сообщалось, что Санчес завтра, 20 августа, пройдет медосмотр в "Интере". Его трансфер будет стоить клубу 15 миллионов евро.
А еще: СМИ: Санчес завтра пройдет медосмотр для "Интера" | http://soccernews.ru
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|М
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|Наполи
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|Аталанта
|38
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|69
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|Милан
|38
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|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
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|Лацио
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|Сампдория
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|Болонья
|38
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|11
|Сассуоло
|38
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|12
|Удинезе
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|43
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|СПАЛ
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|38
|41
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|Кальяри
|38
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|Дженоа
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|38
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|Эмполи
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|Фрозиноне
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