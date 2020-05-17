Лукаку уговаривает трех игроков сборной Бельгии перейти в "Интер"

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Лукаку уговаривает трех игроков сборной Бельгии перейти в "Интер"

Бельгийский нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку хочет видеть в своей команде трех игроков сборной Бельгии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист уговаривает перейти в стан "нерадзурри" защитников "Тоттенхэма" Яна Вертонгена и ПСЖ Тома Менье, а также нападающего "Наполи" Дриса Мертенса. Летом эти игроки станут свободными агентами, поэтому могут достаться "Интеру" бесплатно.

В нынешнем сезоне 33-летний Мертенс провел 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 33-летнего Вертонгена два мяча и один голевой пас в 26 поединках. 28-летний Менье сыграл 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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