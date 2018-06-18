Лукаку: "Уверен, что Бельгия будет набирать обороты дальше"

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку дал комментарии после победы над Панамой (3:0).

"Это был хороший матч, у нас в команде много квалифицированных футболистов, мы движемся вперёд и сделали первый шаг на этом турнире. Уверен, что мы будем набирать обороты дальше.

Я считаю, что это не моя личная заслуга, в заслуга всей команды. Для меня главное, что мы выиграли матч. Мы хорошо подготовились к нему и добились необходимого результата" - приводят слова Лукаку российские СМИ.

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