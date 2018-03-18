Лукаку: "Уверен, что летом "МЮ" подпишет многих сильных игроков"



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку верит, что в летнее трансферное окно клуб усилит.

"Манчестер Юнайтед" каждый гол должен прибавлять. Уверен, что летом мы подпишем многих сильных игроков. Не сомневаюсь в этом. Я жду усиления состава. Тренер также на это надеется, так как в следующем сезоне мы должны побеждать. Мы должны будем выиграть много трофеев", – приводит слова Лукаку Goal.com.

Стоит отметить, что за последние три года манкунианцы потратили на новых игроков больше 500 миллионов евро.

Не пропустите: Райола предложил услуги Погба "Реалу" и "Барселоне". | http://soccernews.ru