Лукаку: "Уверен, что летом "МЮ" подпишет многих сильных игроков"

Теги манчестер юнайтедромелу лукаку

Лукаку: "Уверен, что летом "МЮ" подпишет многих сильных игроков"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку верит, что в летнее трансферное окно клуб усилит.

"Манчестер Юнайтед" каждый гол должен прибавлять. Уверен, что летом мы подпишем многих сильных игроков. Не сомневаюсь в этом. Я жду усиления состава. Тренер также на это надеется, так как в следующем сезоне мы должны побеждать. Мы должны будем выиграть много трофеев", – приводит слова Лукаку Goal.com.

Стоит отметить, что за последние три года манкунианцы потратили на новых игроков больше 500 миллионов евро.

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комментарии
бомбардир

ослы вы лукаку а не футболисты

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