Лукаку в этом сезоне забил столько же голов, сколько весь "Милан"

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку в матче Кубка Италии с "Кальяри" (4:1) оформил дубль.

Таким образом, 26-летний футболист забил уже 18 голов в нынешнем сезоне. Отметим, что весь "Милан" забил такое же количество мячей за сезон.

Напомним, Лукаку перешел в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года. На данный момент бельгиец - второй бомбардир Серии А.

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