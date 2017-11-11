Лукаку в следующем матче может стать лучшим бомбардиром сборной Бельгии

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Лукаку в следующем матче может стать лучшим бомбардиром сборной Бельгии

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку в шаге от рекорда по количеству забитых голов за национальную команду.

Как сообщает твиттер сборной Бельгии, два гола Лукаку забитых Мексике стали для него 29-м и 30-м в футболке "красных дьяволов". Таким образом, по количеству забитых мячей он сравнялся с Бернаром Ворхофом (30 голов за 61 игру) и Полем ван Химстом (30 голов за 81 игру). Лукаку потребовалось 64 матча.

14 ноября в матче со сборной Японии Лукаку имеет возможность стать лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Смотрите также обзор матча Бельгия - Мексика. | http://soccernews.ru 

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