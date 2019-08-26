Лукаку - в старте "Интера" на матч 1-го тура Серии А с "Лечче"

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Лукаку - в старте "Интера" на матч 1-го тура Серии А с "Лечче"

Тренерский штаб "Интера" огласил стартовый состав на матч 1-го тура итальянской Серии А с "Лечче".

Отметим, что в старте заявлен новичок команду Ромелу Лукаку, который этим летом перешел в миланский клуб из "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов евро.

Матч "Интер" - "Лечче" состоится сегодня, 26 августа. Начало - в 21:45 (мск).

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Брозович, Весино, Сенси, Асамоа, Л. Мартинес, Лукаку. 

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