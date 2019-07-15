Лукаку вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедромелу лукаку

Лукаку вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед"

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку тренируется с командой, несмотря на слухи об уходе из клуба, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Лукаку восстановился после небольшой травмы и готовится принять участие в товарищеском матче с "Лидс Юнайтед".

Ранее сообщалось, что бельгиец может перейти в "Интер", но клубы пока что не могут согласовать сумму его трансфера.

В минувшем сезоне 26-летний Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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