Лукаку вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед"

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку тренируется с командой, несмотря на слухи об уходе из клуба, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Лукаку восстановился после небольшой травмы и готовится принять участие в товарищеском матче с "Лидс Юнайтед".

Ранее сообщалось, что бельгиец может перейти в "Интер", но клубы пока что не могут согласовать сумму его трансфера.

В минувшем сезоне 26-летний Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: 13 громких трансферов "Манчестер Юнайтед", которые ни к чему не привели. | http://soccernews.ru