Лукаку во вторник снова не тренировался
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку во вторник снова не тренировался, сообщает Het Nieuwsblad.
По информации источника, 25-летний футболист продолжает испытывать проблемы с правой ногой, что мешает ему готовиться к ближайшим матчам сборной Бельгии.
Напомним, что в четверг, 21 марта, бельгийцы дома сыграют с Россией в рамках квалификации Евро-2020. Начало игры - в 22:45 по московскому времени.
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