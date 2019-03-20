Лукаку во вторник снова не тренировался

Теги ромелу лукакуманчестер юнайтедбельгияроссия

Лукаку во вторник снова не тренировался

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку во вторник снова не тренировался, сообщает Het Nieuwsblad.

По информации источника, 25-летний футболист продолжает испытывать проблемы с правой ногой, что мешает ему готовиться к ближайшим матчам сборной Бельгии.

Напомним, что в четверг, 21 марта, бельгийцы дома сыграют с Россией в рамках квалификации Евро-2020. Начало игры - в 22:45 по московскому времени.

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