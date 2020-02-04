Лукаку восхитился нападающим "Милана" Ибрагимовичем

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Лукаку восхитился нападающим "Милана" Ибрагимовичем

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку восхитился нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает Tiki Taka.

Напомним, 9 февраля "Милан" и "Интер" встретятся в рамках 23-го тура чемпионата Италии.

"Ибрагимович - чемпион, я уважаю его. У меня была в "МЮ" возможность тренироваться с ним каждый день, это было прекрасно. Будет отлично играть против него. Он настоящий профессионал и победитель.

Я понимаю, почему он показывает такие вещи в 38 лет. Он много работает. Он на одном уровне с Роналду", - сказал Лукаку.

Напомним, Ибрагимович перешел в "Милан" в начале января 2020 года.

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