Лукаку восхитился нападающим "Милана" Ибрагимовичем
Форвард "Интера" Ромелу Лукаку восхитился нападающим "Милана" Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает Tiki Taka.
Напомним, 9 февраля "Милан" и "Интер" встретятся в рамках 23-го тура чемпионата Италии.
"Ибрагимович - чемпион, я уважаю его. У меня была в "МЮ" возможность тренироваться с ним каждый день, это было прекрасно. Будет отлично играть против него. Он настоящий профессионал и победитель.
Я понимаю, почему он показывает такие вещи в 38 лет. Он много работает. Он на одном уровне с Роналду", - сказал Лукаку.
Напомним, Ибрагимович перешел в "Милан" в начале января 2020 года.
А еще: Бекхэм поделился ожиданиями от предстоящего дебюта "Интер Майами" в MLS| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Мамаев принес "Ростову" победу в матче Кубка Париматч Премьер
-
"Спорт-Экспресс": Кононов согласовал контракт с "Ригой"
-
Кверквелия рассказал, какие цели ставит перед собой "Локомотив" на весеннюю часть сезона
-
"Арсенал" в товарищеском матче сыграл вничью с "Пршибрамом"
-
Кавани может перейти в "Атлетико", если президент клуба извинится
-
Гильерме из-за температуры пропустил вчерашнюю тренировку "Локомотива"
-
Месси последние несколько матчей играл с травмой
-
Лукаку восхитился нападающим "Милана" Ибрагимовичем
-
Сменился соперник "Уфы" по контрольному матчу
-
"Зенит" выдвинул Прядкина на пост главы РПЛ на предстоящие выборы
-
Ди Мария поделился мнением об уровне чемпионата Франции
-
Кутепов: "В "Сельту", наверное, не поехал бы. "Спартак" лучше"
-
Мамаев - в старте "Ростова" на матч против "Партизана"
-
Хавбек "Реала" Азар сегодня провел тренировку без ограничений
-
1
Хавбек "Баварии" Перишич выбыл из-за травмы
-
1
Смолов назвал главную проблему российских футболистов
-
Газзаев утвержден председателем комитета Госдумы по делам национальностей
-
Смолов рассказал, почему решил перейти в "Сельту"
-
Слуцкий показал, как "посвящают" новичков "Рубина"
-
1
Сегодня "Сельта" представит Смолова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|21
|49
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|21
|30
|10
|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15