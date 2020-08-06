Лукаку впервые в карьере забил 30 голов за сезон

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Лукаку впервые в карьере забил 30 голов за сезон

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку проводит блестящий сезон.

Звёздный бельгиец, отличившись в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Хетафе", достиг отметки в 30 голов.

Как сообщает Sky Sports Statto, Лукаку впервые забил так много в течение одного сезона.

Ранее форвард выступал за "Андерлехт", "Челси", "Вест Бромвич", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".

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