Лукаку: "Все, чему я научился у Златана, - невероятно"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о совместной работе со Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Все чему я научился у Златана - невероятно. Он играл за такие клубы, как "Интер", "Милан", "Барселона" и "Аякс". Я видел насколько он профессионален.

Помню на одной тренировке, мы играли за разные команды, так как оба являемся нападающими. В какой-то момент возникла ситуация 50 на 50. И он пошёл на меня! Тогда я понял насколько он конкурентоспособен.

Это было откровением. Ему пришлось бороться, чтобы оказаться там, где он находится. Он помогал мне в раздевалке", - сказал Лукаку.

"Манчестер Юнайтед" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 58 баллов.

Не пропустите: "Реал" интересуется хавбеком "Вест Хэма" Андерсоном. | http://soccernews.ru