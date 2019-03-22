Лукаку: "Все, чему я научился у Златана, - невероятно"

Теги ромелу лукакуманчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Лукаку: "Все, чему я научился у Златана, - невероятно"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о совместной работе со Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Все чему я научился у Златана - невероятно. Он играл за такие клубы, как "Интер", "Милан", "Барселона" и "Аякс". Я видел насколько он профессионален.

Помню на одной тренировке, мы играли за разные команды, так как оба являемся нападающими. В какой-то момент возникла ситуация 50 на 50. И он пошёл на меня! Тогда я понял насколько он конкурентоспособен.

Это было откровением. Ему пришлось бороться, чтобы оказаться там, где он находится. Он помогал мне в раздевалке", - сказал Лукаку. 

"Манчестер Юнайтед" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 58 баллов.

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