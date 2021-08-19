Лукаку выбрал игровой номер в "Челси"

Фото твиттер "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку определился с номером, под которым он будет выступать за "синих".

Бельгийский футболист выбрал себе "девятку", которая освободилась после ухода Тэмми Абрахама в "Рому".

Форвард перешёл в "Челси" из "Интера" на прошлой неделе за 115 миллионов евро. Он вернулся в лондонский клуб спустя семь лет.

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