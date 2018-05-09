Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выбыл до конца сезона, сообщает The Independent.

По сведениям издания, бельгиец продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной в матче с "Арсеналом".

Впрочем, сохраняются призрачные шансы, что Лукаку сможет вернуться в строй к финалу Кубка Англии против "Челси", который состоится 19 мая.

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