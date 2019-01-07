Лукаку высказался о новом тренере "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. Об этом сообщает Thesportsman.com.

"Сульшер - мудрый тренер. С первой тренировки он полностью проанализировал мою игру, чем удивил меня. Я очень рад с ним работать, он мне помогает и ставит игру, которая мне нравится", - сказал Лукаку.

Напомним, Сульшер возглавил английскую команду 18 декабря 2018 года после увольнения Моуринью.

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