Лукаку высказался о положении "Челси" в таблице АПЛ

Фото инстаграм Ромелу Лукаку

Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку прокомментировал чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге.

"Теперь "Челси" выступает в роли охотника. Последние результаты были не лучшими, и нам нужно догонять лидера. Каждый матч надо воспринимать как финал. Мы победили "Астон Виллу" и должны только прибавлять", - цитирует Лукаку BBC.

"Челси" набрал 41 очко в 19 турах чемпионата и идёт на третьем месте в таблице. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" - 6 баллов.

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