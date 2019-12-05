Лукаку высказался о расистском анонсе матча "Интер" - "Рома"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку подверг критике издание Corriere dello Sport, которое расистским образом анонсировало предстоящий матч миланского клуба в Серии А с "Ромой".

На обложке издания изобразили Лукаку и защитника "Ромы" Криса Смоллинга с заголовком "Черная пятница".

"Вместо того, чтобы писать о предстоящем матче, Corriere Dello Sport выпустило номер с самым тупым заголовком, который я когда-либо видео. Ребята, вы поддерживаете негатив и проблему расизма. Вам лучше заняться описанием красивого матча между двумя прекрасными клубами.

Я благодарен фанатам и другим журналистам за поддержку. Давайте все вместе ждать матч с "Ромой". Вперед "Интер", - написал Лукаку в своем Instagram.

Матч "Интер" - "Рома" состоится завтра, 6 декабря. Начало встречи в 22:45 мск.

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