Лукаку высказался о расистском анонсе матча "Интер" - "Рома"
Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку подверг критике издание Corriere dello Sport, которое расистским образом анонсировало предстоящий матч миланского клуба в Серии А с "Ромой".
На обложке издания изобразили Лукаку и защитника "Ромы" Криса Смоллинга с заголовком "Черная пятница".
"Вместо того, чтобы писать о предстоящем матче, Corriere Dello Sport выпустило номер с самым тупым заголовком, который я когда-либо видео. Ребята, вы поддерживаете негатив и проблему расизма. Вам лучше заняться описанием красивого матча между двумя прекрасными клубами.
Я благодарен фанатам и другим журналистам за поддержку. Давайте все вместе ждать матч с "Ромой". Вперед "Интер", - написал Лукаку в своем Instagram.
Матч "Интер" - "Рома" состоится завтра, 6 декабря. Начало встречи в 22:45 мск.
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Corriere dello Sport ответила на обвинения в расизме
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7