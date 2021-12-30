Лукаку высказался об уходе из "Интера"

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Бельгийский форвард "Челси" Ромелу Лукаку поделился информацией о своем уходе из миланского "Интера" прошедшим летом.

"Думаю, все, что произошло, не должно было произойти таким образом. То, как я ушел из "Интера", как я общался с болельщиками – меня это беспокоит. Сейчас не подходящее время говорить об этом, и когда я уходил было не подходящее время.

И все же я считаю, что правильно говорить об этом, потому что я всегда говорил о том, что "Интер" – в моем сердце, я вернусь, чтобы играть там, я очень на это надеюсь.

Я люблю Италию, сейчас подходящее время, чтобы говорить и дать людям знать, что произошло на самом деле, не говоря ничего плохого о людях, потому что я не такой", – сказал бельгиец.

Напомним, что "Челси" заплатил за Лукаку 115 миллионов евро.

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