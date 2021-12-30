Лукаку высказался об уходе из "Интера"

Теги ромелу лукакучелсиинтер милан

Лукаку высказался об уходе из "Интера"Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Бельгийский форвард "Челси" Ромелу Лукаку поделился информацией о своем уходе из миланского "Интера" прошедшим летом.

"Думаю, все, что произошло, не должно было произойти таким образом. То, как я ушел из "Интера", как я общался с болельщиками – меня это беспокоит. Сейчас не подходящее время говорить об этом, и когда я уходил было не подходящее время.

И все же я считаю, что правильно говорить об этом, потому что я всегда говорил о том, что "Интер" – в моем сердце, я вернусь, чтобы играть там, я очень на это надеюсь. 

Я люблю Италию, сейчас подходящее время, чтобы говорить и дать людям знать, что произошло на самом деле, не говоря ничего плохого о людях, потому что я не такой", – сказал бельгиец.

Напомним, что "Челси" заплатил за Лукаку 115 миллионов евро.

Также не пропустите: Агент Языджи высказался об интересе ЦСКА. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин может вернуться в Россию

Кокорин может вернуться в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов