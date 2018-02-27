Лукаку: "Я больше не слушаю критиков"

Теги ромелу лукакуманчестер юнайтед

Лукаку: "Я больше не слушаю критиков"Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о своем отношении к критике.

По словам бельгийца, он уже доказал свой класс, поэтому хочет больше уважения.

"Я больше не слушаю критиков. Каждый год люди ожидают от меня не менее 20 голов. Я делаю это несколько сезонов, чем все доказал. Взамен я все же ожидаю немного большего уважения", - сказал он.

В 27-ми матчах АПЛ форвард забил 13 голов и отдал шесть голевых передач. 

Читайте: Лукаку и Мартиаль установили рекорд "Манчестер Юнайтед"  | http://soccernews.ru

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