Лукаку: "Я больше не слушаю критиков"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о своем отношении к критике.

По словам бельгийца, он уже доказал свой класс, поэтому хочет больше уважения.

"Я больше не слушаю критиков. Каждый год люди ожидают от меня не менее 20 голов. Я делаю это несколько сезонов, чем все доказал. Взамен я все же ожидаю немного большего уважения", - сказал он.

В 27-ми матчах АПЛ форвард забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.

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