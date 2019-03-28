Лукаку: "Я лучший форвард в истории Бельгии"

Игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что считает себя лучшим назвал нападающим в истории своей страны. Об этом сообщает Otro.

"Иногда меня спрашивают, являюсь ли я одним из трех лучших нападающих Бельгии. Конечно, да. Я бы даже сказал, что я лучший форвард в истории страны. И обхожу всех на километр вперед", - сказал Лукаку.

Лукаку поставил рекорд по забиванию мячей в сборной Бельгии. В составе национальной команды 25-летний нападающий отличился 45 результативными ударами в 79 матчах.

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