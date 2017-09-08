Лукаку: "Я мечтал играть у Моуринью с 11 лет"

Теги манчестер юнайтедромелу лукакужозе моуринью

Лукаку: "Я мечтал играть у Моуринью с 11 лет"Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признал, что мечтал играть под руководством Жозе Моуринью еще с ранних лет.

"Жозе всегда хочет, чтобы его игроки показывали всё, на что способны каждый день. Он не даёт своим подопечным отдыха, когда они на поле, он хочет, чтобы каждый боролся изо всех сил как на тренировках, так и в матчах. Вне поля он больше похож на члена твоей семьи. С ним можно поговорить, когда тебе это нужно.

Я мечтал играть у него с 11 лет, и когда я получил такой шанс, невозможно было отказать. Я благодарен ему за вторую возможность, которую он мне дал. От "Манчестер Юнайтед" ждут большего, и играть под таким давление трудно, но я был к готов, я ждал возможности перейти сюда", - отметил бельгиец.

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