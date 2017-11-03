Лукаку: "Я нахожусь в идеальном месте в идеальном возрасте"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал критику в свой адрес.

"Думаю, многие оценивают меня как полностью сформировавшегося футболиста, а ведь мне лишь 24 года. Лучше пусть мне понадобится год на прогресс, чем я сразу окажусь на вершине, а после начну деградировать.

Я знаю, что талантлив. Я многое умею: забивать левой ногой, правой, головой. Но я также хочу создавать моменты для своих партнеров, хочу иметь больше результативных передач. Хочу быть уверен в том, что команда может на меня положиться в нужный момент. Я нахожусь в идеальном месте в идеальном возрасте. Хочу быть победителем и выйти на новый уровень" - приводит слова Лукаку Sky Sports.

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