Лукаку: "Я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признал, что его не пугает конкуренция с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

"Сказал Златану, что надеялся на его возвращение. Нам нужен такой форвард. Уверен, он сделает команду сильнее и поможет достичь поставленных целей. Я не боюсь конкуренции с ним.

Я провел отличную предсезонную подготовку. Моуринью помог мне быстро адаптироваться, поэтому все прошло отлично. С 11 лет я хотел играть именно под его руководством. Наконец-то это случилось. Теперь мы хотим сотворить нечто особенное", - сказал бельгиец.

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