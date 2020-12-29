Лукаку: "Я вхожу в топ-5 лучших форвардов мира"

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Лукаку: "Я вхожу в топ-5 лучших форвардов мира"Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку уверен, что является одним из пяти лучших форвардов мира на данный момент.

"Каждый раз, когда я на футбольном поле - я хочу победить. В Италии это самое главное. Между Серией А и АПЛ большая разница в подходе. В "Интере"  нужно быть просто сосредоточенным на игровом задании. В плане тактики я просто не должен допускать ошибки в позиции и направлении атакующих действий.

Последние несколько месяцев дали мне уверенность в том, что я вошел в пятерку лучших нападающих мира. Не буду говорить, кто еще в списке, но я там точно есть", — сказал Лукаку SKy Italia

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