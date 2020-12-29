Лукаку: "Я вхожу в топ-5 лучших форвардов мира"

Форвард миланского "Интера" Ромелу Лукаку уверен, что является одним из пяти лучших форвардов мира на данный момент.

"Каждый раз, когда я на футбольном поле - я хочу победить. В Италии это самое главное. Между Серией А и АПЛ большая разница в подходе. В "Интере" нужно быть просто сосредоточенным на игровом задании. В плане тактики я просто не должен допускать ошибки в позиции и направлении атакующих действий.