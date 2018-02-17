Лукаку забил 10 голов в десяти последних матчах в Кубке Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поразил ворота "Хаддерсфилда" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Как сообщает Opta, 24-летний бельгиец забил 10 голов в десяти последних играх второго по значимости английского турнира.

Всего в этом сезоне Лукаку забил 20 голов в 37 матчах за "МЮ".

Не пропустите: "Брайтон" оставил "Ковентри" за бортом Кубка Англии. | http://soccernews.ru