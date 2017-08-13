Лукаку забил 10-й гол в ворота "Вест Хэма", больше, чем всем остальным клубам

В матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Хэм".

Счет в первом тайме открыл бельгийский нападающий манкунианцев Ромелу Лукаку.

Этот гол стал для форварда десятым в ворота "молотков". Стоит отметить, что Лукаку забивает "Вест Хэма" чаще, чем всем остальным клубам Премьер-лиги.

Напомним, что 24-летний Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Эвертона" этим летом за 84,7 миллионов евро.

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