Лукаку забил 200-й гол в карьере

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поразил ворота "Севильи" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Gracenote Live, этот гол стал для 24-летнего бельгийца 200-м в карьере.

Забитые мячи Лукаку распределились следующим образом: 41 - в "Андерлехте", 17 - в "Вест Бромвиче", 87 - в "Эвертоне", 24 - в "Манчестер Юнайтед", 31 - в сборной Бельгии.

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